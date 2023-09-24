الاتفاق يتأهَّل إلى ثُمن النهائي لـ"كأس الملك" برباعية جدة

تأهَّل فريق الاتفاق الأول لكرة القدم إلى الدور ثُمن النهائي لبطولة كأس الملك؛ وذلك إثر تغلُّبه على ضيفه فريق جدة بأربعة أهداف دون رد مساء اليوم الأحد على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023/ 24.