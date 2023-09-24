الاتفاق يتأهَّل إلى ثُمن النهائي لـ"كأس الملك" برباعية جدة

تأهَّل فريق الاتفاق الأول لكرة القدم إلى الدور ثُمن النهائي لبطولة كأس الملك؛ وذلك إثر تغلُّبه على ضيفه فريق جدة بأربعة أهداف دون رد مساء اليوم الأحد على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023/ 24.
بادر النجم الهولندي جيورجينهو فينالدوم بافتتاح باب التسجيل لأصحاب الضيافة عند الدقيقة الـ26 بعد أن تابع عرضية محمد الكويكبي إلى داخل الشباك. وأضاف الفرنسي موسى ديمبلي الهدف الثاني بعد مرور 11 دقيقة حينما حوّل عرضية محمد عبدالرحمن المميزة إلى داخل الشباك، وذلك عند الدقيقة الـ37.
وعاد اللاعب ذاته ليبصم على ثالث الأهداف لفريقه، والشخصي الثاني له، مستغلاً تمريرة طولية من القائد جوردان هندرسون، لم يتوانَ في إيداعها الشباك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
ومن مجهود فردي مميز عزز محمد الكويكبي النتيجة بإضافة الهدف الرابع؛ إذ سدد كرة لولبية على يمين حارس مرمى جدة عند الدقيقة الـ59.