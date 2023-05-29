استدعاء 27 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر.. الأخضر الأولمبي يكثف تحضيراته لبطولة تولون

واستدعى المدير الفني سعد الشهري (27) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: عبدالرحمن الصانبي، محمد العبسي، أحمد الجبيع، عبدالعزيز إدريس، محمد أبو الشامات، عبدالعزيز الفرج، مشعل الصبياني، نواف المطيري، سعد الموسى، يوسف حقوي، زكريا هوساوي، حسين الصبياني، فيصل الغامدي، عوض الناشري، زياد الجهني، باسل السيالي، عبدالملك العييري، نايف مسعود، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، سعد الناصر، أيمن يحيى، محمد القحطاني، عبدالعزيز العليوة، خليل العبسي، عبدالله رديف، محمد مران.