استدعاء 27 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر.. الأخضر الأولمبي يكثف تحضيراته لبطولة تولون

يشارك المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، في بطولة موريس ريفيلو الدولية (بطولة تولون) خلال الفترة من 1 إلى 18 يونيو المقبل، وذلك في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.
واستدعى المدير الفني سعد الشهري (27) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: عبدالرحمن الصانبي، محمد العبسي، أحمد الجبيع، عبدالعزيز إدريس، محمد أبو الشامات، عبدالعزيز الفرج، مشعل الصبياني، نواف المطيري، سعد الموسى، يوسف حقوي، زكريا هوساوي، حسين الصبياني، فيصل الغامدي، عوض الناشري، زياد الجهني، باسل السيالي، عبدالملك العييري، نايف مسعود، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، سعد الناصر، أيمن يحيى، محمد القحطاني، عبدالعزيز العليوة، خليل العبسي، عبدالله رديف، محمد مران.
ويأتي المنتخب السعودي ضمن المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات، فرنسا المستضيف، فنزويلا، وكوستاريكا.
ويفتتح الأخضر مشاركته في بطولة تولون بمواجهة منتخب فرنسا يوم الإثنين 5 يونيو، في حين سيلاقي منتخب فنزويلا يوم الخميس 8 يونيو، وفي يوم الأحد 11 يونيو يواجه المنتخب الوطني منتخب كوستاريكا.
وتأتي المشاركة في بطولة تولون ضمن برنامج الإعداد للتصفيات الآسيوية المزمع انطلاقها مطلع شهر سبتمبر المقبل، والمؤهلة لكأس آسيا في قطر 2024، والتي بدورها تؤهل إلى المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).