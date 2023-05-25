جماهير الاتحاد تتصدَّر الحضور حتى الجولة الـ28 من دوري روشن

كشف الحساب الرسمى لدورى روشن السعودى للمحترفين، عن جماهير الأندية السعودية الأكثر حضورًا حتى الجولة الـ28 من الدورى السعودى للمحترفين.
وتصدّرت جماهير الاتحاد الحضور؛ حيث بلغ عدد الحضور نحو 546.909، ولعب على أرضه نحو 17 مباراة.
وفي المركز الثانى جماهير نادي النصر بواقع 252.391 متفرجًا، ولعب على أرضه 14 مباراة.
في حين وقعت جماهير العدالة والفتح ثالثًا ورابعًا بعدد جماهيري بلغ 178.466، 154.461 على التوالي؛ حيث لعب كل منهما على أرضه 14 مباراة.
واحتلّت جماهير الهلال المركز الخامس بعدد جماهير بلغ 139.050، ولعب على أرضه 14 مباراة، بينما جاءت جماهير الشباب بالمركز الـ11؛ حيث بلغت 68.100، ولعب على أرضه 13 مباراة.