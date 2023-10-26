ساديو ماني سعيد بالعيش في السعودية والتواجد مع النصر

وأوضحت عدة تقارير أن اللاعب السنغالي كان يرغب في شراء النادي منذ أكثر من عامين لأنه مقرب من رئيس النادي الشيخ سيلا، مما جعل ماني يضع بالفعل أموالاً كثيرة على الطاولة للسماح ببيع النادي الذي يواجه صعوبات في بداية موسم البطولة له .