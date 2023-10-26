ساديو ماني سعيد بالعيش في السعودية والتواجد مع النصر

كشفت صحيفة "Record" البرتغالية أن السنغالي ساديو ماني، الذى يلعب جنبًا إلى جنب مع كريستيانو رونالدو في النصر، سعيد للغاية في المملكة العربية السعودية.
وأضافت الصحيفة البرتغالية أن اللاعب الذي يكسب الملايين كل شهر، أصبح شخصية بارزة في هذه المرحلة الجديدة من كرة القدم في الشرق الأوسط.
وكان ماني قد استحوذ أمس الأربعاء، على ملكية نادي بورغس فوت 18 الفرنسي، والذي يلعب بالدرجة الرابعة في الدوري الفرنسي، من أجل الاستثمار في كرة القدم الفرنسية .
وأوضحت عدة تقارير أن اللاعب السنغالي كان يرغب في شراء النادي منذ أكثر من عامين لأنه مقرب من رئيس النادي الشيخ سيلا، مما جعل ماني يضع بالفعل أموالاً كثيرة على الطاولة للسماح ببيع النادي الذي يواجه صعوبات في بداية موسم البطولة له .
وانضم ساديو ماني البالغ من العمر 31 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني .