في غياب "كريستيانو رونالدو".. النصر يسعى إلى تجاوز الفيحاء

يحل الطائي (السابع عشر - 23 نقطة)، ضيفًا على نظيره الرياض (الرابع عشر- 25 نقطة)، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في العاصمة الرياض.