في غياب "كريستيانو رونالدو".. النصر يسعى إلى تجاوز الفيحاء

تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين بمواجهتين، حيث تُقام في تمام الساعة السادسة مساءً.
يستضيف النصر (الثاني - 65 نقطة) نظيره الفيحاء (العاشر - 35 نقطة)، على ملعب الأول بارك في الرياض.
ويخوض أصفر العاصمة اللقاء من دون قائده النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" الغائب بداعي الإيقاف لتلقيه بطاقة حمراء في مواجهة الهلال الماضية في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر.
كما يتسلح الفريق العاصمي بعاملي الأرض والجمهور، ويسعى إلى خطف النقاط الثلاث من أجل تقليص الفارق النقطي مع المتصدر الهلال.
في المقابل يأمل الفيحاء العودة لأرضه ولو بنقطة التعادل، والاقتراب أكثر من مناطق الوسط.
يحل الطائي (السابع عشر - 23 نقطة)، ضيفًا على نظيره الرياض (الرابع عشر- 25 نقطة)، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في العاصمة الرياض.
ويشعل فارق النقطتين مواجهة الفريقين، من أجل تحقيق النقاط الثلاث والابتعاد أكثر عن مناطق الخطر.