بعد الفوز على الخلود.. "ساديو ماني": سنقاتل لتحقيق الدوري.. و"النجار": استفدنا من أخطاء موسمين

أعرب لاعبو فريق النصر عن سعادتهم بالفوز على الخلود بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.
وأكد النجم السنغالي ساديو ماني، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، في تصريح لقنوات "ثمانية" صعوبة المواجهة في شوطها الأول، قائلاً: "المباراة كانت صعبة علينا في البداية وأضعنا فرصاً عديدة، لكن في النهاية نجحنا في التسجيل وتحقيق الفوز، والمحافظة على شباكنا نظيفة في مباراتين، وتسجيل سبعة أهداف، وهي بداية قوية هذا الموسم، ونتمنى الاستمرار في حصد النقاط لتحقيق بطولة الدوري".
من جانبه، أوضح الحارس راغد النجار أن الفريق استفاد من أخطاء المواسم الماضية، مشيراً: "الموسمان السابقان كنا نتعثر في بداية الدوري، أما الآن فهدفنا جمع أكبر عدد من النقاط وعدم التفريط بها، حتى لا نضطر للتعويض في الدور الثاني".
وقدم النجار شكره للجمهور وإدارة النادي والمدرب على ثقتهم في الحارس السعودي، هو وزميله نواف العقيدي.
وبهذا الانتصار، رفع النصر رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، محققاً العلامة الكاملة مع سبعة أهداف مسجَّلة، وشباك نظيفة، ليؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة على صدارة الدوري منذ الجولات الأولى.