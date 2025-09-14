بعد الفوز على الخلود.. "ساديو ماني": سنقاتل لتحقيق الدوري.. و"النجار": استفدنا من أخطاء موسمين

وأكد النجم السنغالي ساديو ماني، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، في تصريح لقنوات "ثمانية" صعوبة المواجهة في شوطها الأول، قائلاً: "المباراة كانت صعبة علينا في البداية وأضعنا فرصاً عديدة، لكن في النهاية نجحنا في التسجيل وتحقيق الفوز، والمحافظة على شباكنا نظيفة في مباراتين، وتسجيل سبعة أهداف، وهي بداية قوية هذا الموسم، ونتمنى الاستمرار في حصد النقاط لتحقيق بطولة الدوري".