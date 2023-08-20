الأهلي يخطف صفقة الهلال ويتفق مع ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية عن دخول النادي الأهلي في منافسة مع الهلال للتعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان، بالموسم الجديد.
وقالت صحيفة "Sport" الإسبانية نقلًا عن صحيفة "ليكيب" إن النادي الأهلي استطاع التوصل إلى اتفاق مع اللاعب الإيطالي للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي باريس سان جيرمان رفضوا سابقًا عرضًا من الهلال بقيمة 30 مليونًا مقابل فيراتي؛ حيث يعد هذا المبلغ غير كافٍ لهم.
وشددت على أنه تم بالفعل الاتفاق بين الأهلي وباريس سان جيرمان الذي ينوي الحصول على حوالى 50 مليون يورو للاستغناء عن فيراتي.
وانضم ماركو فيراتي البالغ من العمر 30 عامًا، لنادي باريس سان جيرمان، في 2012، قادمًا من نادي بيسكارا الإيطالي الذي لعب له في الفترة من 2008، إلى 2012.
ونجح الأهلي بالأمس في التوقيع مع التركي ديميرال ميريح قادمًا من أتلانتا لينضم إلى نجوم الفريق، الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والإيفواري فرانك كيسيه، الجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان سان ماكسيمين، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.