"حلبة النار" تستقبل صراعًا بريطانيًّا أوكرانيًّا في الرياض.. فمَنْ يُتوَّج بطلاً للعالم بلا منازع؟

من المنتظر أن يبثَّ الحدثَ الرياضي الاستثنائي عددٌ من شبكات ومنصات البث التلفزيوني العالمية، منها سكاي سبورتس، وتي إن تي، وإي أس بي إن، ودازون؛ إذ يحظى الحدث بزخم إعلامي واسع نظرًا للشهرة الكبيرة التي يتمتع بها الملاكمان الكبيران.