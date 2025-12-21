كإحدى أهم المحطات.. "قفز السعودية".. 5 أعوام من الريادة في تحويل الفروسية إلى صناعة عالمية

ميدان "قفز السعودية"

كما يُصنّف ميدان "قفز السعودية" اليوم كواحد من أفضل الميادين في الشرق الأوسط من حيث نوعية التربة المصممة خصيصًا لحماية سلامة الخيول الأغلى ثمنًا في العالم، والتجهيزات اللوجستية: من إسطبلات مكيّفة ومناطق إحماء تضاهي الميادين الأوروبية العريقة، حيث يُدار بكوادر سعودية شابة، مما أظهر قدرة السعودية على تنظيم أحداث دولية بسلاسة فائقة، وهو ما أكده الفرسان الدوليون المشاركون في نسخها المتعاقبة.