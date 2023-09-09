وزارة الرياضة تشارك بجناح خاص بالتزامن مع مشاركة المملكة في قمة دول العشرين بالهند

ويحوي الجناح أقساماً عدة، تستعرض الفعاليات العالمية التي استضافتها المملكة خلال الفترة الماضية، إلى جانب قسم يستعرض الاستضافات الرياضية المقبلة، والمتمثلة بكأس آسيا 2027، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية "تروجينا 2029"، إضافةً إلى قسمٍ يحتوي على فعاليات الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، ومبادرة الملاعب الرقمية، علاوة على قسم آخر يختص بالاستثمار الرياضي، ودوره الفعال في المساهمة بنمو الاقتصاد المحلي عامة والرياضي خاصة.