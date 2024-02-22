فيديو.. تفاصيل ما حدث بين لاعبَي النصر "بروزوفيتش" و"لابورت".. وتعليق لويس كاسترو

والْتحق فريق النصر بركب المتأهلين إلى ربع النهائي عقب تغلبه على الفيحاء بهدفين دون رد مساء أمس الأربعاء على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، ضمن إياب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا 2023- 2024.