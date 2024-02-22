فيديو.. تفاصيل ما حدث بين لاعبَي النصر "بروزوفيتش" و"لابورت".. وتعليق لويس كاسترو

أبدت العديد من حسابات التواصل الاجتماعي، اهتمامها بالمشادة التي حدثت بين لاعب وسط النصر مارسيلو بروزوفيتش، والمدافع إيمريك لابورت قبل مباراة الفيحاء.
والتقطت الكاميرات مشادة بين اللاعبين، قبل أن يتدخل علي لاجامي للفصل بينهما.
وبدا المدرب لويس كاسترو غير مهتم بتلك الواقعة عقب تأهل فريقه للدور التالي؛ لافتًا إلى أنها واقعة عادية وتحدث باستمرار في الملاعب نتيجة الحماس الزائد.
والْتحق فريق النصر بركب المتأهلين إلى ربع النهائي عقب تغلبه على الفيحاء بهدفين دون رد مساء أمس الأربعاء على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، ضمن إياب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا 2023- 2024.