"فيرستابن" الأسرع في التجارب الأولى لسباق النمسا

وأنهى زميل لوكلير في فريق فيراري، وأحدث فائز بسباقات الفورمولا 1، كارلوس ساينز هذه الحصة من التجارب بالمركز السابع، على بُعد 0.7 ث عن الصدارة، وجاء ثنائي هاس ضمن المراكز العشرة الأولى، حيث سجل كيفن ماغنوسن سادس أسرع توقيت، وجاء زميله ميك شوماخر بالمركز التاسع أمام سائق فريق ألفا تاوري يوكي تسونودا.