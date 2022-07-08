"فيرستابن" الأسرع في التجارب الأولى لسباق النمسا

تصدر ماكس فيرستابن سائق ريد بُل حصة التجارب الحرة الأولى التي شهدت رفع العلم الأحمر مرتين على حلبة ريد بُل رينغ لجائزة النمسا الكبرى، الجولة 11 لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا 1.
وسجل فيرشتابن بطل العالم التوقيت الأسرع في حصة التجارب الأولى 1:06.302 د ليضمن إنهاء التجارب بالمركز الأول، ومتفوقًا بـ 0.255 ث على منافسه في فيراري شارل لوكلير، فيما أظهر فريق مرسيدس مستوى أداء جيد، مع تواجد جورج راسل ولويس هاميلتون بالمركزين الثالث والخامس تباعًا، وفصل بينهما زميل فيرشتابن في ريد بُل، المكسيكي سيرجيو بيريز.
وأنهى زميل لوكلير في فريق فيراري، وأحدث فائز بسباقات الفورمولا 1، كارلوس ساينز هذه الحصة من التجارب بالمركز السابع، على بُعد 0.7 ث عن الصدارة، وجاء ثنائي هاس ضمن المراكز العشرة الأولى، حيث سجل كيفن ماغنوسن سادس أسرع توقيت، وجاء زميله ميك شوماخر بالمركز التاسع أمام سائق فريق ألفا تاوري يوكي تسونودا.
بينما كان فرناندو ألونسو الممثل الوحيد لفريق ألبين ضمن المراكز العشرة الأولى، مع تواجده بالمركز الثامن، فيما جاء زميله إستيبان أوكون بالمركز 12 وفصل بين ثنائي أستون مارتن لانس سترول وسيباستيان فيتيل تباعًا.