الأخضر تحت 17 عاماً يخسر مواجهة كوريا الجنوبية ضمن الدورة الدولية في إسبانيا

ودخل المدرب الفرنسي ستيفان سالينت اللقاء بقائمة مكونة من: موسى آل عيد في حراسة المرمى، مشعل الداود، أبو بكر سعيد، مؤيد سليم، يزيد الدوسري، ثاري أحمد، أحمد مسلم، حبيب آل انتيف، سعيد الدوسري، صبري دهل، سالم عبدالله.