الأخضر تحت 17 عاماً يخسر مواجهة كوريا الجنوبية ضمن الدورة الدولية في إسبانيا

خسر المنتخب السعودي تحت 17 عاماً من منتخب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح 6-5، بعد انتهاء الشوطين الأصليين بنتيجة 1-1، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن الدورة الدولية الودية في إسبانيا.
وافتتح "الأخضر" التسجيل عن طريق اللاعب حبيب آل انتيف في الدقيقة 68، في حين تمكن منتخب كوريا الجنوبية من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 79 من مجريات المباراة.
ودخل المدرب الفرنسي ستيفان سالينت اللقاء بقائمة مكونة من: موسى آل عيد في حراسة المرمى، مشعل الداود، أبو بكر سعيد، مؤيد سليم، يزيد الدوسري، ثاري أحمد، أحمد مسلم، حبيب آل انتيف، سعيد الدوسري، صبري دهل، سالم عبدالله.
الجدير بالذكر أن الدورة الدولية في إسبانيا تضم إلى جانب الأخضر منتخبات إنجلترا، السويد، وكوريا الجنوبية.