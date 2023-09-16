في النسخة الخامسة.. اتحاد القدم يعلن غدًا عن الأندية الفائزة بجائزة المسؤولية الاجتماعية

الجدير بالذكر أن حفل الجائزة سيتضمن أيضًا توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ومجموعة من الجهات والجمعيات والشركات في المملكة، وتصب جميع تلك الاتفاقيات في إطار دعم البرامج المجتمعية؛ من خلال نشاط كرة القدم في الفترة القادمة.. وتأتي هذه الاتفاقيات امتدادًا لشراكات أخرى كان الاتحاد قد بدأها مؤخرًا مع بعض الجهات، كان آخرها اتفاقية الاتحاد الموقّعة مع جمعية "أصدقاء"؛ لتأسيس وقف خيري بمبلغ عشرين مليون ريال بدعم مباشر من مؤسسة عبدالله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية.