مدرب الاتفاق يضع لمساته الأخيرة لمواجهة الحزم.. غدًا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الأربعاء استعدادًا لاستضافة الحزم مساء غد الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وقاد التدريب المدير الفني الإنجليزي "جيرارد"، الذي اشتمل على محاضرة الفيديو الفنية بقاعة الاجتماعات، ثم تمارين وقائية في الصالة الرياضية، ثم الإحماء في الملعب. بعد ذلك خاض لاعبو الفريق تدريب المربعات عبر مجموعتين، قبل أن يطبق لاعبو الاتفاق الجانب التكتيكي الاستعدادي لمواجهة الحزم، ثم اختُتم التدريب بمناورة تكتيكية.