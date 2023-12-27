مدرب الاتفاق يضع لمساته الأخيرة لمواجهة الحزم.. غدًا

وقاد التدريب المدير الفني الإنجليزي "جيرارد"، الذي اشتمل على محاضرة الفيديو الفنية بقاعة الاجتماعات، ثم تمارين وقائية في الصالة الرياضية، ثم الإحماء في الملعب. بعد ذلك خاض لاعبو الفريق تدريب المربعات عبر مجموعتين، قبل أن يطبق لاعبو الاتفاق الجانب التكتيكي الاستعدادي لمواجهة الحزم، ثم اختُتم التدريب بمناورة تكتيكية.