"السميح" يقفز للمرتبة الـ15 عالميًّا في التايكوندو

من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري، أن الهدف الذي وضعه الاتحاد في منافساته القارية المقبلة تحقيق الميداليات المتقدمة للعنصر النسائي والرجال، وحققنا جزءًا من تلك الإستراتيجية، والقادم أجمل في ظل الدعم الذي نجده من القيادة الكريمة.