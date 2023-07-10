"دنيا" لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو تخطف الفضية.. و"الغالي" يحصد "البرونزية"

وعلى صعيد الفئات السنية، يغادر منتخب درجة الشباب لمعسكره الخارجي بمدينة أنطاليا التركية تأهبًا للمشاركة في بطولة آسيا للشباب والمزمع إقامتها شهر سبتمبر المقبل بلبنان.