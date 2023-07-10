رياضة
"دنيا" لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو تخطف الفضية.. و"الغالي" يحصد "البرونزية"
خلال منافسات بطولة تركيا الدولية والتي اختتمت مساء أمس في العاصمة أنقرة
حققت لاعبة المنتخب السعودي الأول للتايكوندو دنيا أبوطالب (ثالثة العالم) الميدالية الفضية في وزن 53 كجم خلال منافسات بطولة تركيا الدولية والتي اختتمت مساء أمس بصالة وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة التركية أنقرة.
وفي المنافسة نفسها، خطف لاعب المنتخب السعودي الأول للتايكوندو زكريا غالي الميدالية البرونزية وزن 63 كجم.
وتأتي هذه المشاركة ضمن التجهيز للمنافسات القادمة والتي من أبرزها بطولة الجائزة الكبرى بباريس ودورة الألعاب الآسيوية بالصين سبتمبر القادم.
وعلى صعيد الفئات السنية، يغادر منتخب درجة الشباب لمعسكره الخارجي بمدينة أنطاليا التركية تأهبًا للمشاركة في بطولة آسيا للشباب والمزمع إقامتها شهر سبتمبر المقبل بلبنان.