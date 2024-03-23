الجولة 18 تحدد مسار لقب الطائرة.. الإثارة تجمع الاتحاد والأهلي

يأتي الهلال في صدارة الترتيب 43 نقطة، ولديه خسارتان ومباراة مؤجلة، ثم الاتحاد في المركز الثاني 40 نقطة، ثم الابتسام في المركز الثالث 38 نقطة، وكل منهما لديه ثلاث خسائر، ثم الأهلي في المركز الرابع 41 نقطة، ولديه أربع خسائر، ويتحدد بطل الدوري الأكثر فوزاً في مجموع المباريات.