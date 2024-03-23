الجولة 18 تحدد مسار لقب الطائرة.. الإثارة تجمع الاتحاد والأهلي

تنطلق مساء اليوم السبت، منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة ست مباريات، وأصبحت المنافسة على أشدها لتحديد بطل الدوري لهذا الموسم الذي انحصر بين أربعة فرق.
يأتي الهلال في صدارة الترتيب 43 نقطة، ولديه خسارتان ومباراة مؤجلة، ثم الاتحاد في المركز الثاني 40 نقطة، ثم الابتسام في المركز الثالث 38 نقطة، وكل منهما لديه ثلاث خسائر، ثم الأهلي في المركز الرابع 41 نقطة، ولديه أربع خسائر، ويتحدد بطل الدوري الأكثر فوزاً في مجموع المباريات.
من أبرز مباريات الجولة ستجمع الاتحاد والأهلي على صالة نادي الأهلي بجدة 10 مساء، ويحل الابتسام ضيفاً على الهلال على صالة نادي الهلال بالرياض 11 مساءً.
ويلتقي النصر والهداية على صالة نادي النصر 9.30 مساءً، فيما يستضيف الفيصلي نظيره الصفا على صالة نادي سدير 9.30 مساءً.
ويلعب الخليج وضمك على صالة نادي الخليج 9.30 مساءً، فيما يلتقي أبها والوحدة على صالة نادي أبها 9.30 مساءً.