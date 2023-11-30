تزامنًا مع مبادرة وزارة الثقافة.. دورة الألعاب السعودية 2023 تحتفي بعام الشعر العربي

وتنطوي دورة الألعاب السعودية على عدد من القيم التي تتماشى مع أهداف مبادرة وزارة الثقافة، وهي الفخر والانتماء والطموح والإلهام، ومن هذا المنطلق، قامت اللجنة بتفعيل مبادرة عام الشعر العربي 2023، ومواءمتها مع رسائلها الإعلامية وأهدافها، وذلك في إطار التعاونِ وتضافرِ الجهود بين مختلف القطاعات، بهدف تعزيز الحضور الثقافي في الأحداث والمناسبات التي تستضيفها المملكة.