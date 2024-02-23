جدة تستضيف مباراة كوريا الشمالية واليابان للسيدات ضمن تصفيات أولمبياد باريس

تستضيف مدينةُ جدة، غدًا السبت، مباراةَ منتخب كوريا الشمالية للسيدات مع نظيره الياباني، في ذهاب الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".
وجاء اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمملكة العربية السعودية لاحتضان هذه المباراة امتدادًا للتعاون الوثيق بين الاتحادين السعودي والآسيوي، بما يخدم كرة القدم في القارة.
ومن المقرّر أن تقام المباراة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، فيما ستقام مباراة الإياب في العاصمة اليابانية طوكيو يوم 28 من الشهر الجاري.
من جانبها رحبت نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، ببعثتي منتخبي اليابان وكوريا الشمالية، متمنية لهما التوفيق وطيب الإقامة في المملكة.
وأكدت لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يقدم كل الدعم لاستضافة المباراة، مشيرة إلى أن اختيار الاتحاد الآسيوي للمملكة من أجل إقامة هذه المباراة يعكس ثقة الاتحاد القاري في قدرات وإمكانات المملكة، على مستوى تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية.