جدة تستضيف مباراة كوريا الشمالية واليابان للسيدات ضمن تصفيات أولمبياد باريس

وأكدت لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يقدم كل الدعم لاستضافة المباراة، مشيرة إلى أن اختيار الاتحاد الآسيوي للمملكة من أجل إقامة هذه المباراة يعكس ثقة الاتحاد القاري في قدرات وإمكانات المملكة، على مستوى تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية.