السعودية تستهدف عدة لاعبين عالميين للتعاقد معهم في الموسم الجديد.. تعرّف عليهم

كشف موقع "somosfanaticos"، عن استهداف السعودية أسماء عدة لاعبين عالميين أساسيين للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأفاد الموقع نقلًا عن الصحفي التركي "أكرم كونور" بأن من بين هؤلاء النجوم الذين ترغب السعودية في ضمهم إلى الدوري السعودي للمحترفين: أنطوان غريزمان، وجورجينيو.
وأشار الموقع إلى أن الدوري السعودي يرغب أيضًا في استقطاب كل من: محمد صلاح، ولوكا مودريتش، وروبرت ليفاندوفسكي، وكيفن دي بروين.
ونجح الدوري السعودي خلال الموسم الصيفي الماضي في استقطاب أفضل النجوم العالميين مثل: كريم بنزيما، نيمار، ساديو ماني، رياض محرز، ياسين بونو، ألكسندر ميتروفيتش، أوتافيو، روبرتو فيرمينيو، إدوارد ميندي.
ويتصدر حاليًا الاتحادُ جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني؛ بينما يأتي النصر والأهلي في المركزين الخامس والسادس برصيد 15 نقطة مع فارق الأهداف.