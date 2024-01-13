قبل "كلاسيكو العالم" في الرياض.. "سيرجي": أسلوبنا هو سر انتصاراتنا.. وسنكرر ما فعلناه بالريال

تواصلت اليوم السبت المؤتمرات الصحفية التي تسبق لقاء ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي سيقام في ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض.
وأشار الإسباني ناتشو، قائد ريال مدريد، إلى ضرورة تحقيق اللقب، ولاسيما أن فريقه يملك قائمة مثالية، تُقدِّم عروضًا مميزة، وتتصدر الدوري المحلي، مع عدم إهمال القوة التي يمتاز بها برشلونة. مبينًا أن اللعب بجانب الألماني روديغير يُعدُّ أمرًا مريحًا، خاصة أنه يُقدِّم موسمًا استثنائيًّا.
وأوضح أن التركي غولير ما زال لاعبًا صغيرًا، وسيكون له شأن كبير في المستقبل.
وأبدى ناتشو استعداده لتجديد عقده مع الريال، وأنه يتلقى دعمًا كبيرًا من المدرب؛ ما يحفزه لتقديم الأفضل.. مشيرًا إلى أن كريستيانو رونالدو يُعدُّ من أعظم لاعبي العالم، ومجيئه إلى السعودية أحدث تأثيرًا كبيرًا، وأن الدوري السعودي سيكون من أفضل الدوريات العالمية في العام المقبل.
من جانبه، قال الإسباني سيرجي روبيرتو، قائد فريق برشلونة، خلال المؤتمر الصحفي: "عادة ما تكون مباريات الكلاسيكو مختلفة ومميزة.. والاستحواذ على الكرة، واللعب بطريقتنا، يُعدَّان عنصرَين رئيسيَّين لتدوين الانتصار، الذي يتطلب تقديم أداء متكامل في الملعب. وسنعمل على حصد اللقب، الذي سيكون بمنزلة الدافع للمنافسة على الألقاب كافة".
وأكد سيرجي: "سنحاول تكرار ما قمنا به العام الماضي. وبالنظر إلى مواجهة الدوري، فقد كنا الأقرب للفوز إلا أن ترجمة ريال مدريد للفرص أسهمت في تحقيقهم الانتصار، ولكن في مواجهة الغد سيكون هدفنا النتيجة الإيجابية أولاً، ثم الأداء الجيد".