قبل "كلاسيكو العالم" في الرياض.. "سيرجي": أسلوبنا هو سر انتصاراتنا.. وسنكرر ما فعلناه بالريال

وأشار الإسباني ناتشو، قائد ريال مدريد، إلى ضرورة تحقيق اللقب، ولاسيما أن فريقه يملك قائمة مثالية، تُقدِّم عروضًا مميزة، وتتصدر الدوري المحلي، مع عدم إهمال القوة التي يمتاز بها برشلونة. مبينًا أن اللعب بجانب الألماني روديغير يُعدُّ أمرًا مريحًا، خاصة أنه يُقدِّم موسمًا استثنائيًّا.