الهلال: عملية جراحية ناجحة لـ"المفرج".. والفريق يواصل الاستعداد لشباب أهلي دبي

أجرى مدافع فريق الهلال الكروي الأول "متعب المفرج" عملية جراحية، اليوم الخميس، في قطر بالغضـروف، تكللت بالنجاح، ولم تكشف إدارة النادي عن مدة البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعب.
ميدانيًّا: واصل وصيف العالم مساء اليوم الخميس تدريباته الاعتيادية، استعدادًا لمواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي، الاثنين القادم، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.
وفرض الجهاز الفني، فى بداية المران، تدريبات لياقية وبدنية في صالة الإعداد البدني، طبق خلالها المدير الفني "دياز" عددًا من التدريبات التكتيكية، قبل أن يختتم المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.
ويجري الأزرق عصر يوم الغد مرانًا اعتيـاديًّا، وذلك في مقر النادي، قبل سفره إلى قطر؛ تأهبًا للمواجهة المنتظرة أمام شباب الأهلي في دور ثمن نهائي دوري الأبطال.