الهلال: عملية جراحية ناجحة لـ"المفرج".. والفريق يواصل الاستعداد لشباب أهلي دبي

وفرض الجهاز الفني، فى بداية المران، تدريبات لياقية وبدنية في صالة الإعداد البدني، طبق خلالها المدير الفني "دياز" عددًا من التدريبات التكتيكية، قبل أن يختتم المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.