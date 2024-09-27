بفارق 23 هدفًا.. "الخليج" يتخطى "إيغلز" الأمريكي في افتتاح بطولة العالم للأندية

تمكن الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج من تحقيق انتصار كبير على منافسه فريق كاليفورنيا إيغلز الأمريكي، بفارق 23 هدفًا بنتيجة (48-25)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الأولى من بطولة العالم للأندية لكرة اليد، والمقامة حاليًا في مصر.
وقدم ممثل الوطن وبطل آسيا "الخليج" مباراة مميزة منذ بدايتها في مواجهة نظيره الأمريكي، وأنهى الشوط الأول لصالحه متقدمًا (22-16).
ومن المقرر أن يلتقي الخليج مع فريق ماغديبورغ الألماني بعد غدٍ الأحد، في ختام مباريات الدور التمهيدي من البطولة.
وتقام مباريات البطولة بنظام دوري من دور واحد في الدور التمهيدي، ثم يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، إضافةً إلى الفريق الأفضل من أصحاب المركز الثاني.