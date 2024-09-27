بفارق 23 هدفًا.. "الخليج" يتخطى "إيغلز" الأمريكي في افتتاح بطولة العالم للأندية

تمكن الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج من تحقيق انتصار كبير على منافسه فريق كاليفورنيا إيغلز الأمريكي، بفارق 23 هدفًا بنتيجة (48-25)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الأولى من بطولة العالم للأندية لكرة اليد، والمقامة حاليًا في مصر.