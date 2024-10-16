بمشاركة "عوار" و "كانتي".. الاتحاد يواصل تحضيراته للقادسية "دورياً"

واصل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تحضيراته الاعتيادية، خلال فترة التوقف الدولي، تأهباً، لملاقاة نظيره القادسية، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
واشتملت الحصة التدريبية التي قادها المدير الفني "لوران بلان"، على تدريبات بدنية، تطبيقات تكتيكية، جمل فنية، كما خصص الجهاز الفني جزءاً من التدريبات لتمارين التسديد المباشر على المرمى من مختلف المسافات، وتم التركيز كذلك على الكرات العرضية وكيفية استغلالها في بناء الهجمات وتحقيق الأهداف، قبل أن يختتم المدرب الفرنسي الحصة بمناورة على جزء من الملعب.
وشهدت الحصة مشاركة الدولي الجزائري حسام عوار، عقب فراغه من تمثيل منتخب بلاده في التصفيات الإفريقية، و الفرنسي نغولو كانتي، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي آلمت به في الفترة الماضية.
الجدير بالذكر، أن الاتحاد يحتل المركز الثاني في سلم ترتيب دوري روشن برصيد 15 نقطة.