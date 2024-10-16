بمشاركة "عوار" و "كانتي".. الاتحاد يواصل تحضيراته للقادسية "دورياً"

واشتملت الحصة التدريبية التي قادها المدير الفني "لوران بلان"، على تدريبات بدنية، تطبيقات تكتيكية، جمل فنية، كما خصص الجهاز الفني جزءاً من التدريبات لتمارين التسديد المباشر على المرمى من مختلف المسافات، وتم التركيز كذلك على الكرات العرضية وكيفية استغلالها في بناء الهجمات وتحقيق الأهداف، قبل أن يختتم المدرب الفرنسي الحصة بمناورة على جزء من الملعب.