بخطة "يوهان كرويف".. تشافي يرفع معنويات برشلونة أمام الريال قبل ساعات من كلاسيكو الأرض بالسعودية

ورفض تشافي الكشف في المؤتمر الصحفي قبل المباراة عما إذا كان سيحصّن خط وسطه بأربعة لاعبين أو سيختار هجومًا من ثلاثة لاعبين كما فعل أمام أوساسونا. وقد تدفعه إصابة الجناح رافينها، إلى اللعب بلاعب إضافي في خط الوسط، وربما يبدأ بيدري بعد أن دخل كبديل في الدور قبل النهائي.