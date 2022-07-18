البرازيلي FURIA يُتوَّج بلقب بطولة Rocket League في موسم الجيمرز

وأوضح الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، أن بطولة Rocket League كانت الانطلاقة الأمثل لمنافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية ضمن موسم الجيمرز؛ إذ نالت استحسان الفرق المشاركة والجماهير والمتابعين ومجتمع الرياضات والألعاب الإلكترونية وجميع الشركاء طوال مدة البطولة، مؤكدًا أن الفِرق أظهرت هي وجميع لاعبيها احترافية عالية، فيما قامت الجماهير بإظهار شغف وحماس كبيرَيْن، وهما العاملان الرئيسيان في بطولات الرياضات والألعاب الإلكترونية، إضافة إلى الروح الرياضية، والتنافس بين فِرق من مختلف دول العالم، واستكشاف الإمكانيات غير المحدودة لهذا القطاع الواعد.. مباركًا سموه لفريق FURIA، ومثمنًا لجميع المشاركين وفرق العمل والرعاة تقديمهم هذه البطولة المميزة التي رفعت المعايير والتوقعات للبطولات المتبقية في الموسم.