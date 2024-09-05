"سالم" أضاع ركلة جزاء.. الأخضر يتعثر بالتعادل أمام إندونيسيا

تعثر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره إندونيسيا، ضمن منافسات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا " المجموعة الثالثة"، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، بقيادة الحكم الأردني "أدهم مخادمة".
الشوط الأول انتهى بتعادل المنتخبين بهدف لمثله، حيث فاجأ الإندونيسيون الأخضر بهدف السبق في "د 19" بتسديدة من اللاعب "ساندي والش"، حيث تغير اتجاه الكرة في مرمى الحارس "محمد العويس" بعد ارتطامها بالمدافع علي البليهي.
وبينما الشوط الأول يلفظ أنفاسه عادل اللاعب مصعب الجوير النتيجة للأخضر السعودي في " د45+3" بتسديدة بذات سيناريو هدف الضيوف.
وفي الشوط الثاني ارتفع رتم أداء الأخضر، وتنوعت المحاولات لتعزيز النتيجة، حيث زج المدير الفني "مانشيني" باللاعبين "عبد الرحمن غريب وفراس البريكان وفهد المولد".
وظلت رأسية "البريكان" طريق مرمى الضيوف، عند "د 75".
وفي "د 79" أضاع قائد الأخضر سالم الدوسري ركلة جزاء ، كانت كافية لتعزيز النتيجة، حيث تصدى حارس إندونيسيا للتسديدة.
كما أضاع "البريكان" فرصة هدف ثانٍ بعد انفراد في الوقت بدلاً من الضائع، إثر تمريرة ولا أجمل من سعود عبد الحميد.
بتلك النتيجة حصل الأخضر على نقطة واحدة في المركز الرابع.