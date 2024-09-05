"سالم" أضاع ركلة جزاء.. الأخضر يتعثر بالتعادل أمام إندونيسيا

تعثر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره إندونيسيا، ضمن منافسات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا " المجموعة الثالثة"، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، بقيادة الحكم الأردني "أدهم مخادمة".