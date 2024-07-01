فنربخشة التركي يبدي رغبته في استعارة جناح النادي الأهلي

استفسرت إدارة فنربخشة التركي عن إمكانية كسب خدمات الفرنسي سان ماكسيمان، جناح النادي الأهلي .
وبحسب ما نشره الصحفي التركي "سركان حمزة أوغلو" فإن مسؤولي النادي التركي يريدون استعارة ماكسيمان، والذي يرتبط بعقد مع ناديه حتى عام 2026 .
وأكد الصحفي بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" أن إدارة فنربخشة تنتظر رد مسؤولي الأهلي بشأن اللاعب المنتقل للنادي السعودي مقابل 27 مليون يورو الموسم الماضي .
وأفادت تقارير صحفية في وقت سابق أن هناك رغبة من الإدارة في رحيل ماكسيمان لعدم تقديم المستوي المأمول منه خلال هذا الموسم.
وانضم آلان سان ماكسيمان البالغ من العمر 27 عاماً لصفوف الأهلي في يوليو الماضي قادماً من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
وخاض ماكسيمان مع الأهلي الموسم الماضي 30 مباراة سجل خلالها 4 أهداف فقط، وساهم في صناعة 10 أهداف أخرى.