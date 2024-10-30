"جمعية أصدقاء" تبدأ في توزيع كسوة الشتاء على اللاعبين السابقين وأسرهم

من جانبه، أشار عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم، وأمينها العام فهيد الدوسري إلى أهمية تقديم المساعدة للاعبين السابقين وأسرهم؛ لتمكينهم من شراء احتياجاتهم من الملابس الشتوية، مؤكدًا أن مشروع "كسوة الشتاء" يندرج تحت برنامج الكسوة ضمن خدمات المساندة، مضيفًا: "دأبت الجمعية على تنفيذ المشروع منذ تأسيسها؛ بهدف سدّ احتياج اللاعبين السابقين وأسرهم من الملابس مع قُرب فصل الشتاء، وتخفيف الأعباء المالية التي تقع على عاتق عائل الأسرة في مثل هذه الظروف".