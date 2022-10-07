وفاة شخص خلال اشتباكات في مباراة كرة قدم بالأرجنتين

لقي شخص مصرعه، الخميس، عندما اندلعت اشتباكات عنيفة بالقرب من مباراة في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم خارج العاصمة بوينس أيرس بين بوكا جونيورز وخيمناسيا إي إسغريما، وامتدت إلى المدرجات وأرض الملعب، وفق ما أفادت السلطات.