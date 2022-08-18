"الفيصل" يشهد ختام ألعاب التضامن الإسلامي.. بحضور "أوغلو"

وقدم رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال الحفل الختامي الذي أُقيم على ملعب الجامعة بحضور رئيس البعثة السعودية المشاركة بالدورة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ووزير الشباب والرياضة بجمهورية تركيا الدكتور محمد محرم كساب أوغلو وعدد من رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على الدعم والاهتمام اللا محدود الذي يوليانه للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي للنهوض بأنشطته نحو الهدف المنشود منها.