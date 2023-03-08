جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 تؤكد التزامها ببرامج إدارة النفايات وإعادة التدوير

وتنطوي خطة إدارة النفايات التي تعتمدها الشركة على رحلة النفايات من البداية إلى النهاية، وترتكز على مبادئ التخلص من النفايات، والتقليل منها، وإعادة استخدامها، وإعادة التدوير؛ وذلك بهدف تقليل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بشكل كبير، وتوفير نظام لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية والورقية والزجاج والنفايات الإلكترونية والطبية. ومن شأن هذه الخطة أن تسهم في تحسين جودة جمع النفايات التي جُمعت قبل، وأثناء وبعد السباق، وفصلها، والتخلص منها.