أخضر الطائرة يدشن مشواره في بطولة غرب آسيا بمواجهة الأردن غدًا

وكان المنتخب السعودي أجرى معسكرًا إعداديًّا في القاهرة، لعب من خلاله العديد من المباريات الودية، أكدت جاهزيته الفنية واللياقية، يذكر أن الأخضر حقّق لقب البطولة الأولى التي أقيمت في المنطقة الشرقية، تحديدًا بالقطيف.