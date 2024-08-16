أخضر الطائرة يدشن مشواره في بطولة غرب آسيا بمواجهة الأردن غدًا

يبدأ، غدًا السبت، المنتخبُ السعودي للكرة الطائرة للشباب، مشوارَه في بطولة غرب آسيا الثانية تحت 20 عامًا للكرة الطائرة، التي تستضيفها مدينة العين بالإمارات حتى 25 أغسطس من الشهر الحالي، عندما يواجه المنتخب الأردني عند الساعة الـ2 عصرًا بتوقيت السعودية.
وكان المنتخب السعودي أجرى معسكرًا إعداديًّا في القاهرة، لعب من خلاله العديد من المباريات الودية، أكدت جاهزيته الفنية واللياقية، يذكر أن الأخضر حقّق لقب البطولة الأولى التي أقيمت في المنطقة الشرقية، تحديدًا بالقطيف.
ويلعب المنتخب السعودي فـي المجموعة الثانية التي تضمّ البلد المستضيف الإمارات والأردن ولبنان وفلسطين، فيما تضمّ المجموعة الأولى: البحرين، وقطر، والكويت، وسوريا.
ويرأس البعثةَ عضوُ مجلس الإدارة محمد عبده الفقيه، ويشرف على المنتخب فنيًّا المدرب التونسي محمد بن علي بن الشيخ، ومساعد مدرب ماجد الشمري، والمشرف عبدالله الجبر، والإداري عبدالله معشي، وأخصائي العلاج الطبيعي محمد آل انصيف، والأخصائي مصطفى صالح، ويشارك في البطولة الحكم ماجد الغامدي، وتضمّ قائمة المنتخب السعودي 12 لاعبًا هم: علي آل جبر - جاسم المهنا - حسن آل سلام - رشيد السهلي - مانع السهلي - رشاد أبو الخير - محمود السواري - علي آل سلام - مقتدى آل زواد - بدر العوامي - جاسم الحمود - عزام السبيعي.