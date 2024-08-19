الشباب يقدم عرضًا لضم البرتغالي دانييل بودينسي

قدمت إدارة نادي الشباب عرضًا للتعاقد مع البرتغالي دانييل بودينسي، لاعب وولفرهامبتون، والمنتخب البرتغالي، خلال الفترة المقبلة.
وأفاد الصحفي "بن جاكوبس" بأن الشباب الذي أبدى اهتمامًا بلاعب وولفرهامبتون، قدم للاعب البرتغالي، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حتى الآن.
وأكد الصحفي المهتم بأخبار انتقالات اللاعبين بحسابه الشخصي عبر منصة إكس أن بودينسي يرغب في الانتقال إلى السعودية، ولا يمانع ذلك . وأوضح جاكوبس أن مسؤولي نادي الذئاب يبحثون عن رسوم في حدود 10 ملايين يورو، مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب.
وكان دانييل بودينسي قريبًا بالموسم الماضي من الانضمام لصفوف الدحيل القطري، كما كان خيارًا لنادي الاتفاق بالدوري السعودي للمحترفين.
وتبلغ قيمة اللاعب الدولى السوقية نحو 13 مليون يورو، وانضم لصفوف وولفرهامبتون فى يناير 2020، قادمًا من أولمبياكوس .