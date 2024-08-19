الشباب يقدم عرضًا لضم البرتغالي دانييل بودينسي

وأكد الصحفي المهتم بأخبار انتقالات اللاعبين بحسابه الشخصي عبر منصة إكس أن بودينسي يرغب في الانتقال إلى السعودية، ولا يمانع ذلك . وأوضح جاكوبس أن مسؤولي نادي الذئاب يبحثون عن رسوم في حدود 10 ملايين يورو، مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب.