"الشمري" يشارك في تتويج بطل العالم للسنوكر للمحترفين في شفيلد

وعقد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، اليوم الاربعاء، اجتماعًا مع رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر للمحترفين جيسن، أشاد خلاله جيسن بالاهتمام والتطور الكبير للعبة السنوكر في السعودية، ومتمنيًا بأن يشاهد لاعبين سعوديين يشاركون في البطولة العالمية في القريب العاجل.