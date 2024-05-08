"الشمري" يشارك في تتويج بطل العالم للسنوكر للمحترفين في شفيلد

شارك رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري في تتويج أبطال العالم للسنوكر للمحترفين في بطولة العالم، والتي اختتمت أمس في مدينة شفيلد الإنجليزية، وتوّج الإنجليزي كيرين ويلسون كبطل للعالم في سنوكر للمحترفين لعام 2024 بعد فوزه على جاك جونز 18-14 في النهائي.
وجاءت مشاركة "الشمري" في مراسم التتويج بعد الدعوة الرسمية التي تلقاها كرئيس للاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر لحضور حفل ختام البطولة من قبل الاتحاد الدولي للسنوكر للمحترفين والذي يدعو أبرز الاتحادات الوطنية والمميزة لحضور البطولة.
وعقد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، اليوم الاربعاء، اجتماعًا مع رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر للمحترفين جيسن، أشاد خلاله جيسن بالاهتمام والتطور الكبير للعبة السنوكر في السعودية، ومتمنيًا بأن يشاهد لاعبين سعوديين يشاركون في البطولة العالمية في القريب العاجل.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة سبل التعاون بين الجانبين لما يخدم اللاعبين والمدربين والحكام من خلال المشاركات أو الدورات، وتم الاتفاق المبدئي على إقامة تعاون بين الاتحاديين سيتم الإعلان عن كافة تفاصيله في الأيام المقبلة.
من جهة ثانية، يحضر رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز آل ثاني بطولة "يو كي للمحترفين للبلياردو"، والتي تقام في مدينة تيلفورد بإنجلترا.