الخماسي الدولي الاتفاقي يغادر للمشاركة مع منتخباتهم.. والتدريبات تنطلق الأحد المقبل

في المقابل منح المدرب الإسباني أنطونيو كازولا بقية اللاعبين راحة من اليوم الأحد 19 مارس على أن تستأنف التدريبات يوم الأحد المقبل، استعداداً لمواجهة التعاون يوم 9 إبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 22 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/23.