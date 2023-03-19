الخماسي الدولي الاتفاقي يغادر للمشاركة مع منتخباتهم.. والتدريبات تنطلق الأحد المقبل

غادر الخماسي الدولي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الدمام متوجهين للانضمام مع منتخباتهم الوطنية للمشاركة خلال فترة أيام الفيفا من 20 حتى 28 مارس الجاري.
وهم ثلاثي المنتخب الأولمبي (فيصل الغامدي، أحمد الغامدي، سعد آل الموسى)، فيما انضم كل من المهاجم روبن كوايسون إلى منتخب السويد، في حين انضم المدافع داركو فيلكوفسكي إلى منتخب مقدونيا.
في المقابل منح المدرب الإسباني أنطونيو كازولا بقية اللاعبين راحة من اليوم الأحد 19 مارس على أن تستأنف التدريبات يوم الأحد المقبل، استعداداً لمواجهة التعاون يوم 9 إبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 22 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/23.