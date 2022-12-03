ديفيد ويل يُتوَّج بكأس وزارة الرياضة لقفز الحواجز

نيابة عن وزير الرياضة، توَّج عبدالإله الدلاك، مساعد وزير الرياضة، الفارس ديفيد ويل بطلاً لكأس وزارة الرياضة لقفز الحواجز في البطولة التي أُقيمت على مدى ثلاثة أيام في مقر قفز السعودية بمدينة الرياض وسط مشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة من 15 دولة.