ديفيد ويل يُتوَّج بكأس وزارة الرياضة لقفز الحواجز

نيابة عن وزير الرياضة، توَّج عبدالإله الدلاك، مساعد وزير الرياضة، الفارس ديفيد ويل بطلاً لكأس وزارة الرياضة لقفز الحواجز في البطولة التي أُقيمت على مدى ثلاثة أيام في مقر قفز السعودية بمدينة الرياض وسط مشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة من 15 دولة.
وجاء تتويج الفارس ديفيد ويل بعد أن قدَّم أداء رائعًا على حواجز ارتفاع 150 سم. وحلَّ في المركز الثاني الفارس عبدالله محمد المري، وثالثًا الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي.
وفي أول أشواط اليوم على حواجز 120 سم استطاع الفارس حسن آل هادي أن يحقق المركزَيْن الأول والثالث، فيما ذهب المركز الثاني للفارس مشعل الحربي.
وفي الشوط الثاني على حواجز ارتفاع 135 سم استطاع الفارس الهولندي جيرت جان أن يخطف صدارة الشوط، وحلَّ في المركز الثاني الفارس الإماراتي عمر المرزوقي، وجاء ثالثًا الفارس المصري مودة زيادة.
يُذكر أن الاتحاد السعودي للفروسية يقيم الأسبوع المقبل بطولات قفز السعودية (فئة أربعة نجوم وخمسة نجوم) بمشاركة نخبة من فرسان العالم.