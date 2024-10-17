"يسرا جزار" تحرز المركز الثاني في تحدي باها أبوظبي وتؤكد قدرة المرأة السعودية على تحقيق الإنجازات

حقّقت المتسابقةُ السعودية "يسرا جزار"، برفقة ملاحها فيصل السويح، المركزَ الثاني في فئة "T4 SSV" ضمن تحدي باها أبوظبي 2024، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.
وتعدّ "يسرا" السيدة السعودية الوحيدة المشاركة في هذا الحدث؛ حيث واصلت مسيرتها الناجحة في حصد الألقاب المحلية والدولية، بمساندة "السويح" الذي يخوض تجربة الملاح لأول مرة مع متسابقة سعودية.
وأوضحت "يسرا" أن الإنجاز الذي حقّقته لم يكن صدفة، بل جاء نتيجة جهود متكاملة من فريقها، مؤكدةً على قدرة المرأة السعودية على تحقيق النجاحات بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة.
يذكر أن البطولة تضمّ أربع جولات تُقام بين أكتوبر 2024 وأبريل 2025، وتشمل سباقات للسيارات والدراجات النارية بمشاركة متسابقين من مختلف المستويات.