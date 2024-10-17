"يسرا جزار" تحرز المركز الثاني في تحدي باها أبوظبي وتؤكد قدرة المرأة السعودية على تحقيق الإنجازات

وأوضحت "يسرا" أن الإنجاز الذي حقّقته لم يكن صدفة، بل جاء نتيجة جهود متكاملة من فريقها، مؤكدةً على قدرة المرأة السعودية على تحقيق النجاحات بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة.