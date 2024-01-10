ضمن 33 حكمًا رئيسيًا في البطولة.. 6 حكام سعوديين ضمن قائمة حكام كأس آسيا 2023

وضمّ الاتحاد الآسيوي أيضًا حكمين سعوديين مساعدين وهما: خلف الشمري، ياسر السلطان، بالإضافة إلى حكم رئيسي في قائمة الانتظار وهو ماجد الشمراني، وحكم مساعد في قائمة الانتظار أيضًا وهو محمد العبكري.