الفتح يختتم تحضيراته لمواجهة النصر.. وبعثة الفريق تغادر إلى الرياض

وكان الفريق قد أدّى عددًا من التدريبات قُبَيْلَ مغادرة الأحساء؛ حيث عمد المدير الفني السيد "سلافن بيليتش" إلى التركيز خلال التدريبات على تكتيكات المباراة المقبلة التي تُعدُّ أولى مواجهات الفريق بعد فترة توقف الدوري بسبب كأس الأمم الآسيوية.