الفتح يختتم تحضيراته لمواجهة النصر.. وبعثة الفريق تغادر إلى الرياض

غادرت بعثةُ فريق الفتح، مساء اليوم الجمعة، إلى مدينة الرياض للدخول في المعسكر الخاص بمباراة النصر، ضمن الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان الفريق قد أدّى عددًا من التدريبات قُبَيْلَ مغادرة الأحساء؛ حيث عمد المدير الفني السيد "سلافن بيليتش" إلى التركيز خلال التدريبات على تكتيكات المباراة المقبلة التي تُعدُّ أولى مواجهات الفريق بعد فترة توقف الدوري بسبب كأس الأمم الآسيوية.
وركّزت تدريبات الفريق اليوم على عدد من الجوانب الهجومية والدفاعية وخلق الفرص داخل المباراة للخروج بأفضل النتائج؛ حيث قسّم الجهاز الفني اللاعبين لمجموعتين أقيمت بينهما مناورة عبر مساحة ثلثَي الملعب.
تجدر الإشارة إلى أن فريق الفتح يحضر مواجهة النصر بكامل قوائم اللاعبين، بعد فترة من الإصابات التي لحقت بعدد من لاعبيه المحليين والأجانب؛ حيث يحمل لاعبو الفريق طاقةً وحماسًا كبيرين لخوض أولى مبارياتهم عقب فترة التوقف، آملين بتحقيق أداء مميز خلال المباراة.