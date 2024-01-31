النرويجي "سورين" يتصدّر المرحلة الثانية من "طواف العلا 2024"

فاز الدرّاج سورين ويرنسكجولد من فريق (أونو إكس موبيلتي) النرويجي بالمركز الأول في المرحلة الثانية من طواف العلا 2024 بنسخته الرابعة؛ التي انطلقت ظهر اليوم الأربعاء، من المنتزه الشتوي، وانتهاءً بمحمية شرعان الطبيعية، لمسافة 199.1 كيلومتر.