اتحاد التايكوندو يُعلن نتائج كأس السوبر وبطولة الفرق الجماعية للكبار

اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو، نشاطه الداخلي، بنهائي كأس السوبر السعودي 2023، وبطولة المملكة للفرق الجماعية للكبار، بصالة وزارة الرياضة بالرياض "الصالة الخضراء"، يومي 9 و10 يونيو الجاري، بمشاركة 546 لاعبًا ولاعبة من مختلف الفئات السنية.
وأسفرت منافسات الفرق الجماعية بتصدّر الشباب، بينما حل الخلود ثانيًا، والذي قاتل ببسالة حتى وصل للنهائي لأول مرة في تاريخه، بينما جاء أبها ثالثًا، والفرع رابعًا.
تلا ذلك نهائي كأس السوبر السعودي للتايكوندو، بنظامه المستحدث مؤخرًا، والذي جمع نخبة لاعبي ولاعبات المملكة على النحو التالي:
فريق الشباب "بطلاً لكأس السوبر السعودي 2023 للدرجة الأولى وللفراشات والزهرات"، والسلام "بطل درجة الشباب"، والهلال "بطل درجة الناشئين والبراعم"، أما الوحدة فوقف على قمة منافسات الفتيات والسيدات.
حضر الحفل الختامي وتوّج الفائزين نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد بن زيد وبران، والمدير التنفيذي للاتحاد محمد بن ظافر الشهري.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الفنية ثامر السعران: إن الاتحاد استعد جيدًا بكل طواقمه لهذا النهائي الكبير، منوهًا إلى الجهود الكبيرة التي قدمتها الأندية والكوادر الفنية والإدارية فيها؛ حيث كان نتاج ذلك الظهور المشرّف للأبطال، بسبب الخطط والاستراتيجيات التي رسمها مجلس إدارة الاتحاد وجميع اللجان، برئاسة العميد شداد بن طالع العمري.