اتحاد التايكوندو يُعلن نتائج كأس السوبر وبطولة الفرق الجماعية للكبار

من جانبه، قال رئيس اللجنة الفنية ثامر السعران: إن الاتحاد استعد جيدًا بكل طواقمه لهذا النهائي الكبير، منوهًا إلى الجهود الكبيرة التي قدمتها الأندية والكوادر الفنية والإدارية فيها؛ حيث كان نتاج ذلك الظهور المشرّف للأبطال، بسبب الخطط والاستراتيجيات التي رسمها مجلس إدارة الاتحاد وجميع اللجان، برئاسة العميد شداد بن طالع العمري.