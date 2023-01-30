تستمر لمدة يومين .. أكثر من 300 لاعب يشاركون في بطولة قوى الجامعات

وأبان الصلوي أنه سيسبق البطولة بيوم عقد الاجتماع الفني لتحديد أهلية المشاركات، وتوقيت المنافسات، مشدداً على أن اتحاد الجامعات يهدف من خلال تنظيم مثل هذه البطولات لخلق جيل من اللاعبين ليكونوا دعامة للمنتخبات الوطنية لألعاب القوى التي شهدت حصول العديد من الأبطال الذين نالوا ميداليات جامعية على بطولات قارية ودولية، مثمناً في هذا الصدد تعاون وزارة الرياضة و الاتحاد السعودي لألعاب القوى لإنجاح البطولة من الجانبين الفني والتحكيمي ، وتسخير جميع إمكاناته لاتحاد الجامعات للوصول إلى الهدف الأساس من تنظيم مثل هذه البطولات، ولجامعة الملك فهد للبترول والمعادن استضافة البطولة.