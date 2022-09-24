في معسكر إسبانيا.. الأخضر يعاود تدريباته بعد التعادل وديًّا مع الإكوادور

ميدانيًّا، قسَّم المدير الفني "إيرڤي رينارد" لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب الإكوادور، وخُصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي. فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، وبدأت حصتهم التدريبية التي أُجريت على "ملعب منتجع لافينكا" بتمارين الإحماء، ثم تمرين المربعات، بعدها تمارين تكتيكية متنوعة، واختُتمت الحصة التدريبية بمباريات مصغرة.