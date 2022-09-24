في معسكر إسبانيا.. الأخضر يعاود تدريباته بعد التعادل وديًّا مع الإكوادور

استأنف المنتخب السعودي اليوم السبت تدريباته في معسكره الذي يقام حاليًا مدينة أليكانتي الإسبانية، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022، التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
ويستعد "الأخضر" لخوض مباراته الودية الثانية في المرحلة الثانية أمام منتخب أمريكا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.
ميدانيًّا، قسَّم المدير الفني "إيرڤي رينارد" لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب الإكوادور، وخُصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي. فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، وبدأت حصتهم التدريبية التي أُجريت على "ملعب منتجع لافينكا" بتمارين الإحماء، ثم تمرين المربعات، بعدها تمارين تكتيكية متنوعة، واختُتمت الحصة التدريبية بمباريات مصغرة.
وعلى صعيد متصل، واصل اللاعب "سلمان الفرج" تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.
ويواصل "الأخضر" يوم غد الأحد استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السابعة مساء بتوقيت إسبانيا على "ملعب منتجع لافينكا".