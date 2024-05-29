"خيسوس" و"كاسترو" يواجهان الإعلام.. للحديث عن نهائي كأس الملك

ومن المقرَّر أنْ يقابل مدربُ النصر الإعلامَ في قاعة المؤتمرات بملعب الجوهرة المشعة بجدة عند الساعة "15:30" عصرًا، فيما سيبدأ المؤتمر الصحفي لمواطنه "خيسوس" في تمام الرابعة عصرًا.