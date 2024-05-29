"خيسوس" و"كاسترو" يواجهان الإعلام.. للحديث عن نهائي كأس الملك

تقرّر أنْ يتحدّث مدربا الهلال والنصر الإعلام، غدًا الخميس، للإعلام؛ للحديث عن آخر مستجدّات الفريقين للمباراة النهائية لأغلى البطولات الكروية في المملكة، بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويواجه الهلالُ غريمَه التقليدي النصر في نهائي كأس الملك لكرة القدم 2023-2024، الذي يقام الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.
ومن المقرَّر أنْ يقابل مدربُ النصر الإعلامَ في قاعة المؤتمرات بملعب الجوهرة المشعة بجدة عند الساعة "15:30" عصرًا، فيما سيبدأ المؤتمر الصحفي لمواطنه "خيسوس" في تمام الرابعة عصرًا.