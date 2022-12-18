جدار المغرب.. "بونو" أطاح بمدرب إسبانيا ونال الإعجاب وخسر الأمنية

كما يُعتبر "بونو" ضمن أكثر الحراس حفاظًا على نظافة شباكهم في أوروبا؛ حيث أصبح أول حارس مرمى عربي يكون ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة "ياشين" التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل حارس مرمى في العالم عام 2022، وهو اللقب الذي لم يحصل عليه بعد منحه للحارس البلجيكي لريال مدريد "تيبو كورتوا"؛ لكن "بونو" كسب جائزة أخرى على حساب "كورتوا" نفسه، عندما توج في مايو الماضي بجائزة "زامورا" لأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني، بقبوله 24 هدفًا في 31 مباراة؛ متقدمًا على حارس الميرينغي (29 هدفًا في 36 مباراة)، ليكون أول حارس عربي والثاني في إفريقيا بعد الكامروني جاك سونغو في موسم 1996- 1997.