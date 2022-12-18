جدار المغرب.. "بونو" أطاح بمدرب إسبانيا ونال الإعجاب وخسر الأمنية

بلا منافس، يمكن اعتبار المنتخب المغربي هو أبرز مفاجآت مونديال قطر 2022؛ حيث استطاع "أسود الأطلس" أن يتغلبوا على كبار عالم كرة القدم، ليحجزوا المركز الرابع عالميًّا، بعدما وصلوا إلى نصف نهائي كأس العالم كأول منتخب عربي وإفريقي يصل لهذا الدور.
أما كلمة السر في تألق المنتخب المغرب، فكان حارس المرمى ياسين بونو، الذي تألق في حماية شباكه، واستطاع تخمين اتجاه 80% من ركلات الجزاء المسددة على مرماه، حسب ما قال عنه لويس إنريكي، المدرب السابق للمنتخب الإسباني، والذي تَسببت الهزيمة أمام المغرب في الإطاحة به من منصبه.
مسيرة كروية
ياسين بونو هو حارس مرمى المنتخب المغربي ونادي إشبيلية، وُلد في 5 أبريل 1991 في مونتريال في مقاطعة كيبيك لأبوين مغربيين من مدينة فاس، وفي سن الثامنة الْتحق بأكاديمية الوداد الرياضي في الدار البيضاء ليبدأ مسيرته الكروية بعدما عادت أسرته إلى المغرب.
بدأ "بونو" الملقب بـ"جدار المغرب" مسيرته الاحترافية مع نادي الوداد الرياضي، وفي 2012 انتقل إلى أتلتيكو مدريد، ثم إلى ريال سرقسطة على سبيل الإعارة في عام 2014، ومنه إلى نادي جيرونا في 2016، لينتقل بعد ذلك في عام 2020 إلى نادي إشبيلية.
إنجازات وأرقام غير مسبوقة
وخلال مسيرته الكروية، استطاع بونو أن يقدم عددًا من الإنجازات والأرقام غير المسبوقة، وأبرزها حينما دخل تاريخ الدوري الإسباني من أوسع أبوابه في عام 2021، عندما صمدت شباكه دون تلقي أي هدف لمدة 557 دقيقة، وفي نفس العام، سجل هدفًا في الدقيقة الأخيرة من المباراة، لينقذ فريقه إشبيلية من الخسارة أمام بلد الوليد، بعدما كانوا متأخرين بهدف؛ ليدخل التاريخ مرة أخرى كأول حارس عربي يسجل هدفًا في الدوريات الخمسة الكبرى.
كما يُعتبر "بونو" ضمن أكثر الحراس حفاظًا على نظافة شباكهم في أوروبا؛ حيث أصبح أول حارس مرمى عربي يكون ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة "ياشين" التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل حارس مرمى في العالم عام 2022، وهو اللقب الذي لم يحصل عليه بعد منحه للحارس البلجيكي لريال مدريد "تيبو كورتوا"؛ لكن "بونو" كسب جائزة أخرى على حساب "كورتوا" نفسه، عندما توج في مايو الماضي بجائزة "زامورا" لأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني، بقبوله 24 هدفًا في 31 مباراة؛ متقدمًا على حارس الميرينغي (29 هدفًا في 36 مباراة)، ليكون أول حارس عربي والثاني في إفريقيا بعد الكامروني جاك سونغو في موسم 1996- 1997.
وحتى قبل انطلاق كأس العالم 2022، خاض بونو 45 مباراة دولية، كما شارك في كأس أمم إفريقيا 2019، وبلغ الدور ثمن النهائي، وفي نسخة 2022 من المسابقة ذاتها بلغ ربع النهائي قبل الهزيمة أمام مصر (1- 2)، كما شارك ضمن قائمة أسود الأطلس في مونديال روسيا 2018؛ لكنه كان احتياطيًّا، إلا أنه بات خيارًا أول للمدرب وليد الركراكي في مونديال قطر؛ ليتمكن في تلك النسخة من كتابة التاريخ لنفسه ولمنتخب بلاده.
حياة أسرية
وعلى الجانب الآخر، يعتز الحارس ياسين بونو كثيرًا بأسرته؛ حيث يحرص على نشر العديد من الصور عبر حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تجمعه بوالديْه وزوجته وطفله، بالإضافة إلى صوره مع حيواناته الأليفة وهما قط وكلب.
وفي عام 2012، تزوج بونو من زوجته إيمان ابنة مدينة سطات المغربية، والتي الْتقى بها لأول مرة في فريق الوداد البيضاوي، وهي والدة طفله الوحيد، وتحرص على مرافقته في رحلاته الكروية الهامة، كما ظهرت في الكثير من المناسبات التي حرصت فيها على تشجيعه.
ويرتبط بونو بعلاقة خاصة مع طفله؛ حيث يحرص على الظهور معه دومًا في الملاعب، وكذلك يقوم بنشر صوره معه على إنستجرام، وقد خطف الصغير أنظار الجمهور، حينما ظهر في لقطات عفوية ومضحكة مع والده بعد الفوز الكبير الذي حققه المنتخب المغربي على البرتغال.
وظهر "ياسين" وهو يلعب مع ابنه في الملعب ويمرر له الكرة ويحضنه؛ فيما ظهرت فرحة الولد الكبيرة لتواجده مع والده على أرض الملعب، كما انتشر أيضًا مقطع فيديو لبونو وهو يحمل طفله في أحد اللقاءات التلفزيونية خلال مونديال قطر، وظهر الصغير وهو يحاول أن يأكل المايك ظنًّا منه أنه آيس كريم؛ مما أثار تفاعلًا كبير من قِبَل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بطرافته.
أمنيةٌ قد تتحقق
وقبل فترة من انطلاق منافسات كأس العالم 2022، عبّر بونو عن أمنيته بأن يلتقي منتخب المغرب مع الأرجنتين في النهائيات، وهي الأمنية التي لم تتحقق على الرغم من وصول الفريقين إلى المربع الذهبي.
وقال ياسين بونو، في حوار مع موقع "فيفا" الرسمي: "أتمنى مواجهة منتخب الأرجنتين، أملك الكثير من الأصدقاء في المنتخب الأرجنتيني، وسيكون لقاءً جيدًا إذا حدث".