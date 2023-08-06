لاعب النصر "الغنام": نجوم النصر العالميون الأجانب إضافة لنا

قال لاعب فريق النصر الكروي الأول ، سلطان الغنام، أن النجوم الأجانب العالميين الذي انضموا إلى الفريق خلال الفترة الأخيرة ساعدوا اللاعبين السعوديين.
وتابع في تصريحات للناقل التلفزيوني SSC عقب الفوز على الرجاء المغربي 3 / 1 في دور ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية، اليوم الأحد: «النجوم الذين أتوا إلى النادي يساعدون اللاعب السعودي لتقدم الأفضل وتطور مستوياته».
وأتم الغنام حديثه بالتشديد على قوة الفريق المنافس، مبينًا أن المدرب البرتغالي كاسترو ، بنى خطته على قوة الرجاء في الهجمات المرتدة وكيفية الحد من خطورة لاعبيه.
يُذكر أن الغنام سجل الهدف الثاني لفريقه أمام الرجاء المغربي وصنع الهدف الثالث لزميله العاجي "فوفانا".