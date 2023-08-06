رياضة

لاعب النصر "الغنام": نجوم النصر العالميون الأجانب إضافة لنا

بعد تجاوز الرجاء المغربي في دور ربع النهائي ببطولة الملك سلمان
سلطان الغنام لاعب النصر لحظة تسديده الكرة في مرمى الرجاء المغربي
سلطان الغنام لاعب النصر لحظة تسديده الكرة في مرمى الرجاء المغربي

قال لاعب فريق النصر الكروي الأول ، سلطان الغنام، أن النجوم الأجانب العالميين الذي انضموا إلى الفريق خلال الفترة الأخيرة ساعدوا اللاعبين السعوديين.

وتابع في تصريحات للناقل التلفزيوني SSC عقب الفوز على الرجاء المغربي 3 / 1 في دور ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية، اليوم الأحد: «النجوم الذين أتوا إلى النادي يساعدون اللاعب السعودي لتقدم الأفضل وتطور مستوياته».

وأتم الغنام حديثه بالتشديد على قوة الفريق المنافس، مبينًا أن المدرب البرتغالي كاسترو ، بنى خطته على قوة الرجاء في الهجمات المرتدة وكيفية الحد من خطورة لاعبيه.

يُذكر أن الغنام سجل الهدف الثاني لفريقه أمام الرجاء المغربي وصنع الهدف الثالث لزميله العاجي "فوفانا".

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