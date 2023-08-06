لاعب النصر "الغنام": نجوم النصر العالميون الأجانب إضافة لنا

وأتم الغنام حديثه بالتشديد على قوة الفريق المنافس، مبينًا أن المدرب البرتغالي كاسترو ، بنى خطته على قوة الرجاء في الهجمات المرتدة وكيفية الحد من خطورة لاعبيه.