في افتتاحية الجولة الثامنة من دوري يلو.. الأهلي في ضيافة الرياض

يتطلع الأهلي لمواصلة مسلسل الانتصارات عندما يلعب خارج أرضه مع مضيفه فريق الرياض في افتتاح الجولة الثامنة من مسابقة دوري "يلو" لأندية الدرجة يوم الأحد.
ويسعى أهلي جدة للعودة بنقاط المباراة لتضييق الخناق على ثلاثي المقدمة للمحافظة على آماله قائمة بالمنافسة على إحدى بطاقات الترشح لدوري المحترفين الموسم القادم، وأيضاً لإسعاد جماهير الكبيرة التي تمني النفس بعودة فريقها إلى مكانه الطبيعي بين كبار الأندية .
في المقابل يأمل فريق الرياض مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب، حيث يملك 10 نقاط في المركز العاشر.
ويملك الأهلي 12 نقطة وضعته بالمركز الرابع، متأخراً عن المتصدر الفيصلي بفارق 4 نقاط جمعها من 3انتصارات ومثلهما تعادل في حين خسر مباراة واحدة.