ضمن بطولة إيطاليا الدولية.. الأخضر الصغير يخسر مباراة أيرلندا

خسر المنتخب السعودي تحت 15 عامًا لكرة القدم من نظيره أيرلندا بنتيجة 1-3، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب بيير جيوفاني ميكيا، ضمن بطولة ديلي نازيوني الدولية في إيطاليا.