ضمن بطولة إيطاليا الدولية.. الأخضر الصغير يخسر مباراة أيرلندا

خسر المنتخب السعودي تحت 15 عامًا لكرة القدم من نظيره أيرلندا بنتيجة 1-3، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب بيير جيوفاني ميكيا، ضمن بطولة ديلي نازيوني الدولية في إيطاليا.
وسجل هدف "الأخضر" اللاعب تركي القحطاني في الدقيقة 64 من مجريات المباراة.
ودخل المدرب الفرنسي بيرنارد روديريغز اللقاء بقائمة مكونة من: عبد الرحمن العتيبي في حراسة المرمى، مشعل الداود، أحمد مسلم، يزيد الدوسري، أحمد عين، رعد الشمراني، أحمد حمزة، عبد العزيز الفواز، عبد الله هزازي، مختار برناوي، عبد الرحمن سفياني.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 15 عامًا يأتي ضمن المجموعة الثالثة في بطولة ديلي نازيوني الدولية، وإلى جانبه منتخبي أيرلندا والتشيك.